В Україні другий за день вибух у поштоматі, постраждалих немає

В Україні стався другий за день вибух у поштоматі. Цього разу вибуховий пристрій спрацював в Одесі

Про це пише RegioNews з посиланням на поліцію Одеської області

Зазначається, що вранці до поліції звернулися представники пошти із заявою про пошкодження комірки для зберігання посилок.

"Під час обстеження об'єкта вибухотехніки встановили, що в одному з ящиків поштомату спрацював саморобний пристрій, який складався з електротаймера, акумуляторної батареї, петарди, паперу та поліетилену. В результаті вибуху ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Залишки саморобного пристрою направлені на експертизу.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Оболонському районі Києва у приміщенні одного з торгових центрів стався вибух у поштоматі. За даними поліції, там теж вибухнула саморобна бомба.