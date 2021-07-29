Липень в Україні завершується зливами

Рixabay

В Україні наприкінці липня та на початку серпня після виснажливої ​​духоти очікуються бурі, можливі грози зі зливами та сильним вітром. З дощем прийде коротке похолодання та знову може повернутися спекотна погода з задушливою ​​вологістю

Клімат змінюється, цього літа каскад погодних аномалій шокував світ. Ми ні в якому разі не повинні ігнорувати штормові попередження, що можливі в найближчі дні.

Sinoptik.ua попереджає, що 30 липня у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській, Херсонській, Запорізькій областях може бути гроза, град та шквальне посилення вітру до 15-24 м/сек.

У західній частині України у п'ятницю буде переважно ясно, спекотно та сухо. У суботу - до +32 °С, місцями можуть пройти грози. Погода почне змінюватися у неділю, стане більше хмарності, у Закарпатті пройдуть дощі з грозами. А 2 серпня вдень стовбчик термометра покаже на заході країни +22...+24 °С, прогнозуються сильні дощі.

На сході України липень закінчиться грозами та зливами, температура повітря при цьому буде +25...+27 °С, серпень розпочнеться малохмарною погодою, духотою та спекою до +35 °С.

Південним областям України похолодання найближчим часом не загрожує. Температура повітря в регіоні залишається на високих відмітках, до +35 °С. Вночі +22...+24 °С. Зливи та грози очікуються у п'ятницю в Одеській й Запорізькій областях.

У центральних областях України буде спекотно. Грозові дощі пройдуть у п'ятницю в Дніпропетровській та Кіровоградській областях, зачеплять Полтавську область. Сонце розжарить повітря 2 серпня до +35 °С, при ясній погоді буде задушливо.

На півночі країни у п'ятницю +28...+29 °С, локальні дощі. У суботу можна обійтися без парасольки, до +30 °С, у неділю пройдуть локальні дощі. У перший день робочого тижня очікуються грози, зливи, сильний поривчастий вітер, зниження температури повітря.

У Києві липень завершиться гарячими +29...+31 °С. Парасольку на випадок раптової зливи краще носити з собою. Перші дні серпня у столиці очікуються дощовими, з грозами та поривчастим вітром, вдень до +28 °С, вологість повітря висока, тиск знижений.

2 серпня - День святого пророка Іллі, в цей день за народними прикметами традиційно йде дощ, який вважається благодатним. Ще одна народна прикмета каже про те, що після Ільїна дня не можна купатися. Для деяких регіонів зараз актуальне народне визначення погоди: "На Іллю до обіду літо, а після обіду – осінь".