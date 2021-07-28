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28 липня 2021, 15:41 7

Мерія Одеси виділить 6 млн на компенсації постраждалим після злив

28 липня 2021, 15:41 7
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Фото: nn.od.ua
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Одеська міська рада під час засідання в середу, 28 липня, прийняла рішення надати 6 млн 100 тисяч гривень матеріальної допомоги місцевим мешканцям, які постраждали від злив 22 липня

Як передає RegioNews, про це стало відомо на засіданні сесії міської ради.

Так, в районні адміністрації надійшло 226 звернень від людей про підтоплення будинків. Найбільше від мешканців Суворовського району - надано 150 заявок.

За словами мера міста Геннадія Труханова, допомога постраждалим від негоди буде виплачуватися за прискореною процедурою, але лише на підставі актів обстежень.

Працівники районних адміністрацій вже виїжджають на місця, оглядають приміщення та складають відповідні акти", - зазначив він.

Нагадаємо, Одесу 21 липня ввечері накрила потужна злива, внаслідок чого затопило багато міських вулиць.

негода Одеса бюджет засідання Геннадій Труханов

 
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