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23 липня 2021, 08:44 2022

У Бердянську загинули люди через обрив електропроводів

23 липня 2021, 08:44 2022
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Фото: з відкритих джерел
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В результаті негоди, яка підтопила у Бердянську будинки та дороги, стався обрив проводів електропостачання на підтоплену ділянку. В результаті цього загинули двоє людей

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

22 липня в Бердянську в результаті інтенсивних опадів загинуло 2 людини (обрив електропроводів на підтопленій ділянці) і сталося підтоплення 70 домогосподарств", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що підрозділами ДСНС надано допомогу 32 особам, з них 10 дітей виведено з підтоплених ділянок. Також відкачано близько 740 куб. м води.

Всього після негоди в південних областях підтоплено 134 домогосподарства, 25 присадибних ділянок та 10 ділянок дороги, а також зруйновано греблю.

Раніше повідомлялось, що у Запорізькій області поруч з морськими курортами Кирилівки та Бердянська пройшов шторм з градом, шквальним вітром та смерчем.

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