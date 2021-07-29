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29 июля 2021, 17:54 285

В Черновцах ливень повалил деревья, затопил улицы и остановил общественный транспорт

29 июля 2021, 17:54 285
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Фото molbuk.ua
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Второй день в Черновцах проходит сильный ливень, вызывая разрушительные последствия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

Поваленные деревья, затопленные улицы и перебои движения общественного транспорта вызвала сегодня непогода в Черновцах.

В результате внезапного сильного ливня в Черновцах затопило улицы Богдана Хмельницкого и Гагарина.

Улицы в центре и на окраинах превратились в реки: стремительные потоки воды разрушают асфальтовое покрытие дорог и наносят кучу грязи.

Потоки воды снова затопили пути центрального железнодорожного вокзала. Внутрь помещения также попала вода.

Порывы ветра повалили деревья – как в самом центре города, в частности, возле областного театра и возле кафедрального собора, так и в отдаленных окрестностях.

В результате сильного ливня пострадали также дома: на отдельных из них на Роши разрушены конструкции.

В связи с сильными осадками остановлено движение троллейбусов по всему городу. Об этом сообщило Черновицкое троллейбусное управление.

Как сообщалось, июль в Украине завершается ливнями.

Также сегодня из-за непогоды 120 населенных пунктов Украины остались без света.

непогода Черновцы ветер деревья Дожди

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