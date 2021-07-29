В Черновцах ливень повалил деревья, затопил улицы и остановил общественный транспорт
Второй день в Черновцах проходит сильный ливень, вызывая разрушительные последствия
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.
Поваленные деревья, затопленные улицы и перебои движения общественного транспорта вызвала сегодня непогода в Черновцах.
В результате внезапного сильного ливня в Черновцах затопило улицы Богдана Хмельницкого и Гагарина.
Улицы в центре и на окраинах превратились в реки: стремительные потоки воды разрушают асфальтовое покрытие дорог и наносят кучу грязи.
Потоки воды снова затопили пути центрального железнодорожного вокзала. Внутрь помещения также попала вода.
Порывы ветра повалили деревья – как в самом центре города, в частности, возле областного театра и возле кафедрального собора, так и в отдаленных окрестностях.
В результате сильного ливня пострадали также дома: на отдельных из них на Роши разрушены конструкции.
В связи с сильными осадками остановлено движение троллейбусов по всему городу. Об этом сообщило Черновицкое троллейбусное управление.
Как сообщалось, июль в Украине завершается ливнями.