Кабмін планує не підвищувати тарифи на електроенергію до 1 вересня

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Кабінет Міністрів України має намір зберегти фіксовану ціну електроенергії для населення розміром 1,68 грн/кВт-год іще на місяць - до 1 вересня 2021 року

Ухвалення відповідного рішення внесено до порядку денного засідання уряду в середу, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться в проєкті постанови про внесення змін до постанов від №483 від 5 червня 2019 року і №439 від 28 квітня 2021 року.

З огляду на необхідність продовження захисту побутових споживачів від різкого підвищення цін на електроенергію пропонується продовжити термін дії нинішньої моделі покладення спеціальних обов'язків на ринку е/е (ПСО) ще на один місяць - до 31 серпня 2021 року, - йдеться в пояснювальній записці до проєкту постанови.

Як повідомлялося, 21 липня в НКРЕКП анонсували підвищення тарифу на електроенергію.

Також повідомлялося, що Міненерго до кінця липня озвучить нові тарифи на електроенергію.