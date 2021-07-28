08:34  28 липня
Коронавірус в Україні: 717 нових випадків за добу
10:36  28 липня
На Луганщині у пожежі згоріло майже 20 га сухої трави
08:11  28 липня
На Донбасі чотири обстріли українських позицій за минулу добу, три – від початку нової
UA | RU
UA | RU
28 липня 2021, 10:16 1202

Кабмін планує не підвищувати тарифи на електроенергію до 1 вересня

28 липня 2021, 10:16 1202
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Кабінет Міністрів України має намір зберегти фіксовану ціну електроенергії для населення розміром 1,68 грн/кВт-год іще на місяць - до 1 вересня 2021 року

Ухвалення відповідного рішення внесено до порядку денного засідання уряду в середу, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться в проєкті постанови про внесення змін до постанов від №483 від 5 червня 2019 року і №439 від 28 квітня 2021 року.

З огляду на необхідність продовження захисту побутових споживачів від різкого підвищення цін на електроенергію пропонується продовжити термін дії нинішньої моделі покладення спеціальних обов'язків на ринку е/е (ПСО) ще на один місяць - до 31 серпня 2021 року, - йдеться в пояснювальній записці до проєкту постанови.

Як повідомлялося, 21 липня в НКРЕКП анонсували підвищення тарифу на електроенергію.

Також повідомлялося, що Міненерго до кінця липня озвучить нові тарифи на електроенергію.

Кабмін подорожчання тарифи ціна електрика

Через грози в Україні знеструмлені 65 населених пунктів у 5 областях
28 липня 2021, 09:10
У НБУ очікують, що інфляція в 2021 році зросте майже до 10%
22 липня 2021, 14:50
У Кабміні хочуть підвищити мінімальну зарплату: коли і на скільки
19 липня 2021, 11:37
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Всі публікації »
Ігор Попов
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram