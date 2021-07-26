Міненерго до кінця липня озвучить нові тарифи на електроенергію

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Міністерство енергетики спільно з Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), та учасниками ринку опрацьовує варіанти зміни тарифа на електричну енергію

Про це міністерство повідомляє у відповіді на запит УНІАН, передає RegioNews.

Таким чином, відомство найближчим часом представить нову модель спеціальних зобов'язань на ринку електричної енергії (ПСО), яким, в тому числі регулюються тарифи для населення.

Щодо моделі спеціальних обов'язків на ринку електричної енергії та відповідно тарифів на електричну енергію повідомляємо, що зараз питання опрацьовується спільно з НКРЕКП і учасниками ринку, - сказано у відповіді Міненерго.

При цьому пресслужба відомства не уточнила, які саме варіанти тарифних змін будуть запропоновані.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що нова модель передбачає зниження тарифів для вразливих верств населення, які споживають до 100 кВт-год електроенергії на місяць. Зараз це близько 41% споживачів з 16,9 млн домогосподарств. І підвищення тарифу для тих, хто споживає понад цю норму, тобто для більшості.

Остаточні нові розцінки Міненерго має озвучити до кінця липня, але імовірно споживачів поділять на категорії: які споживають від 100 до 300 кВт-год, від 300 до 500 кВт-год і понад 500 кВт-год на місяць. При цьому найвищий тариф може бути визначений на рівні близько 3,5 грн за кВт-год.

Нинішній чинний тариф на електрику встановлений на рівні 1,68 грн за кВт-год для всіх споживачів.

Як повідомлялося, в НКРЕКП анонсують підвищення тарифу на електроенергію.

Раніше уряд відтермінував підвищення цін на електроенергію. Кабінет міністрів зберіг фіксовані ціни на електроенергію для населення до 1 серпня поточного року. Тариф збережеться на рівні 1,68 грн/кВт-год.