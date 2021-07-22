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22 липня 2021, 14:50 10

У НБУ очікують, що інфляція в 2021 році зросте майже до 10%

22 липня 2021, 14:50 10
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Фото з відкритих джерел
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Національний банк України погіршив прогноз інфляції на 2021 рік з 8% (у квітневому прогнозі) до 9,6% і очікує її повернення до 5% до другої половини 2022 року

Про це пише Regionews з посиланням на сайт НБУ.

У НБУ очікують, що в другому півріччі 2022 року інфляція знизитися до 5%

"Враховуючи стрімке зростання світових цін і подальше відновлення попиту Нацбанк погіршив прогноз інфляції в 2021 році з 8% до 9,6%. Після досягнення піку восени цього року інфляція почне сповільнюватися завдяки надходженню нового врожаю і коригуванню глобальних цін на енергоносії", - наголошується в повідомленні

У НБУ додаю, що інфляційний пік припаде на осінь 2021 року, після чого інфляція почне знижуватися і повернеться в цільовий діапазон 5%±1 п.п. у другому півріччі 2022 року.

"Зниження інфляції відбудеться завдяки коригуванню цін на енергоносії та врожаю зернових", - додають в НБУ

Нагадаємо, що за розрахунками уряду Інфляція повернеться до рівня в 5% вже у 2023 році, а у 2022 складе 6,2%.

зерно НБУ урожай ціна енергетика

 
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