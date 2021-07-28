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28 липня 2021, 09:10 178

Через грози в Україні знеструмлені 65 населених пунктів у 5 областях

28 липня 2021, 09:10 178
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Фото з відкритих джерел
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Україну накрили злива та грози, внаслідок цього станом на сьогодні знеструмлені 65 населених пунктів у 5 областях

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.

Станом на 7 год. 28 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 65 населених пунктів у 5 областях (Львівська – 18, Київська – 16, Житомирська – 15, Волинська – 10 та Чернігівська – 6), - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомлялося, липень наостанок прогремить грозами на заході України.

Раніше, 23 липня в результаті негоди, яка підтопила у Бердянську будинки та дороги, стався обрив проводів електропостачання на підтоплену ділянку і у Бердянську загинули люди через обрив електропроводів.

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