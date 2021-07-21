В НКРЕКП анонсують підвищення тарифу на електроенергію

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Найближчим часом тарифи на електроенергію для населення підвищаться. Рішення Кабінету міністрів може бути вже зовсім скоро

Про це повідомив голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Валерій Тарасюк в інтерв'ю "Економічній правді", передає RegioNews.

За його словами, комісія не може вітати інші сценарії, крім приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня для всіх споживачів і одночасної адресної допомоги. Обговорюються різні сценарії, "але немає іншого майбутнього, крім поступового вирівнювання тарифів для промисловості і населення".

Я не можу оприлюднити всі варіанти підвищення цін. Який варіант буде прийнятий і чи буде прийнятий з 1 серпня, ми сказати не можемо, тому що це політичне рішення Кабміну. Думаю, чекати залишилося зовсім небагато, - зазначив Тарасюк.

Як повідомлялося наприкінці червня,Уряд відтермінував підвищення цін на електроенергію. Кабінет міністрів зберіг фіксовані ціни на електроенергію для населення до 1 серпня поточного року. Тариф збережеться на рівні 1,68 грн/кВт-год.

Зате у квітні члени НКРЕКП збільшили свій фонд оплати праці ще на 50 млн грн. Загалом бюджет комісії зріс на 80 млн грн.