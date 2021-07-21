В НКРЕКП анонсують підвищення тарифу на електроенергію
Найближчим часом тарифи на електроенергію для населення підвищаться. Рішення Кабінету міністрів може бути вже зовсім скоро
Про це повідомив голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Валерій Тарасюк в інтерв'ю "Економічній правді", передає RegioNews.
За його словами, комісія не може вітати інші сценарії, крім приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня для всіх споживачів і одночасної адресної допомоги. Обговорюються різні сценарії, "але немає іншого майбутнього, крім поступового вирівнювання тарифів для промисловості і населення".
Я не можу оприлюднити всі варіанти підвищення цін. Який варіант буде прийнятий і чи буде прийнятий з 1 серпня, ми сказати не можемо, тому що це політичне рішення Кабміну. Думаю, чекати залишилося зовсім небагато, - зазначив Тарасюк.
Як повідомлялося наприкінці червня,Уряд відтермінував підвищення цін на електроенергію. Кабінет міністрів зберіг фіксовані ціни на електроенергію для населення до 1 серпня поточного року. Тариф збережеться на рівні 1,68 грн/кВт-год.
Зате у квітні члени НКРЕКП збільшили свій фонд оплати праці ще на 50 млн грн. Загалом бюджет комісії зріс на 80 млн грн.