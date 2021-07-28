Кабмин планирует не повышать тарифы на электроэнергию до 1 сентября

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Кабинет Министров Украины намерен сохранить фиксированную цену электроэнергии для населения размером 1,68 грн/кВт-ч еще на месяц - до 1 сентября 2021 года

Принятие соответствующего решения внесено в повестку дня заседания правительства в среду, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Об этом говорится в проекте постановления о внесении изменений в постановления от №483 от 5 июня 2019 года и №439 от 28 апреля 2021 года.

Учитывая необходимость продолжения защиты бытовых потребителей от резкого повышения цен на электроэнергию предлагается продлить срок действия нынешней модели возложении специальных обязанностей на рынке э/э (ПСО) еще на один месяц - до 31 августа 2021 года, - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Как сообщалось, 21 июля в НКРЭКУ анонсировали повышение тарифа на электроэнергию.

Также сообщалось, что Минэнерго до конца июля озвучит новые тарифы на электроэнергию.