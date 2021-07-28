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28 июля 2021, 08:55 1308

Сегодня вузы назвали зачисленных на бюджет студентов

28 июля 2021, 08:55 1308
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Фото из открытых источников
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Сегодня абитуриенты, которые подавали заявления о поступлении на обучение по бакалаврским или медицинским магистерским программам на базе полного общего среднего образования, узнали, получили ли они возможность учиться за средства государственного бюджета

Об этом информируют на сайте Osvita.ua, передает RegioNews.

В соответствии с Условиями приема в учреждения высшего образования, объявлены рейтинговые списки поступающих с указанием рекомендованных к зачислению на бюджетную форму обучения.

Указанные рейтинговые списки объявлены для абитуриентов, которые поступают на обучение для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) на основе полного общего среднего образования по дневной форме обучения.

На сайте информационной системы "Вступ.ОСВІТА.UA" статус заявлений тех абитуриентов, которые рекомендованы к зачислению на бюджет, изменен со статуса " Допущено" на статус "Рекомендовано (бюджет)".

Также, напротив заявления абитуриента в электронном кабинете, по которой абитуриент рекомендован на обучение за средства государственного бюджета, установлен статус "Рекомендовано к зачислению".

Абитуриенты, которые получили рекомендации, должны выполнить требования к зачислению на места государственного или регионального заказа (подать оригиналы документов) в 18.00 часов 2 августа. Статус заявлений абитуриентов, которые выполнят требования к зачислению изменится на статус "К приказу (бюджет)".

Зачисление на бюджет будет происходить 9 августа, а перевод на вакантные места госзаказа - не позднее 19 августа.

Как сообщалось, 23 июля завершился прием заявлений и документов для поступления на бакалавриат и магистратуру.

Согласно данным МОН, украинские абитуриенты чаще всего хотят поступить на филологию и право.

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