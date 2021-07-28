На Донбасі чотири обстріли українських позицій за минулу добу, три – від початку нової

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Поблизу Золотого-4 та Водяного противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

У районі населених пунктів Катеринівка та Кам’янка російські окупанти здійснювали обстріли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Станом на 7 годину ранку, 28 липня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Неподалік селища Зайцеве російські окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, - повідомляють у штабі.

Поблизу населених пунктів Піски та Водяне ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню за минулу та поточну добу серед українських захисників немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Впродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4343 транспортних засоби, 4528 осіб, з яких 4416 по Інформаційному центру. До територіальних підрозділів на причетність до Збройних формувань Російської федерації та її найманців доставлялось 2 особи. Виявлено 52 адміністративних правопорушення.

За вказаний період поліцейськими розкрито 18 злочинів.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 1780 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 1833 особи. А через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" – 1 і 1 відповідно.

Як повідомлялося, учора дві поранені військовослужбовиці евакуйовані до госпіталю Харкова.

Також відомо, що за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі було зафіксовано 1995 обстрілів з боку незаконних збройних угрупувань бойовиків: в ТКГ порівняли кількість загиблих воїнів з попередніми роками.