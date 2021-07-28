На Донбассе четыре обстрела украинских позиций за минувшие сутки, три - от начала новых
За прошедшие сутки, 27 июля, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Вблизи Золотого-4 и Водяного противник вел огонь из минометов 120-го калибра.
В районе населенных пунктов Катериновка и Каменка российские оккупанты осуществляли обстрелы из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
По состоянию на 7 часов утра, 28 июля, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Неподалеку от поселка Зайцевое российские оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, - сообщают в штабе.
Вблизи населенных пунктов Пески и Водяное враг открыл огонь из минометов 120-го калибра.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.
Боевых потерь в результате вражеского огня за минувшие и текущие сутки среди украинских защитников нет.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.
В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4343 транспортных средства, 4528 человек, из которых 4416 по информационному центру. В территориальные подразделения на причастность к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников доставлялось 2 человека. Выявлено 52 административных правонарушения.
За указанный период полицейскими раскрыто 18 преступлений.
За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 1780 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 1833 человека. А через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" - 1 и 1 соответственно.
Как сообщалось, вчера две раненые военнослужащие эвакуированы в госпиталь Харькова.