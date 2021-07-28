На Донбассе четыре обстрела украинских позиций за минувшие сутки, три - от начала новых

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Вблизи Золотого-4 и Водяного противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

В районе населенных пунктов Катериновка и Каменка российские оккупанты осуществляли обстрелы из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

По состоянию на 7 часов утра, 28 июля, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Неподалеку от поселка Зайцевое российские оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, - сообщают в штабе.

Вблизи населенных пунктов Пески и Водяное враг открыл огонь из минометов 120-го калибра.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.

Боевых потерь в результате вражеского огня за минувшие и текущие сутки среди украинских защитников нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4343 транспортных средства, 4528 человек, из которых 4416 по информационному центру. В территориальные подразделения на причастность к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников доставлялось 2 человека. Выявлено 52 административных правонарушения.

За указанный период полицейскими раскрыто 18 преступлений.

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 1780 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 1833 человека. А через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" - 1 и 1 соответственно.

Как сообщалось, вчера две раненые военнослужащие эвакуированы в госпиталь Харькова.

Также известно, что за год действия режима прекращения огня на Донбассе было зафиксировано 1995 обстрелов со стороны незаконных вооруженных группировок боевиков: в ТКГ сравнили количество погибших воинов с предыдущими годами.