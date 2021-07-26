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26 липня 2021, 08:29 668

На Луганщині затримали пенсіонерку, яку підозрюють у роботі на бойовиків "ЛНР"

26 липня 2021, 08:29 668
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Фото: з відкритих джерел
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Правоохоронці Луганської області затримали жінку, яку підозрюють у причетності до незаконних збройних формувань

Як передає ReigoNews, про це повідомляє пресцентр МВС.

Так, на стаціонарному блокпосту під час перевірки документів гвардійці обмежили пересування громадянки 1960 року народження, уродженки одного з райцентрів Луганщини.

Перевірка за допомогою бази даних підтвердила, що особа підозрюється у причетності до незаконних збройних формувань", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 61-річну громадянку затримано та доставлено до місцевого відділу поліції. Їй інкримінують вчинення злочину: створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

Раніше повідомлялось, що контррозвідка Служби безпеки України на Харківщини затримала колишнього депутата так званих "ЛНР/ДНР".

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