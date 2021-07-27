Рік режиму "тиші" на Донбасі: в ТКГ порівняли кількість загиблих воїнів з попередніми роками

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За рік дії режиму припинення вогню на Донбасі було зафіксовано 1995 обстрілів з боку незаконних збройних угрупувань бойовиків

Як передає RegioNews, про це свідчать дані Тристоронньої контактної групи, опубліковані в Telegram.

У ТКГ зазначають, що в результаті дії режиму "тиші", на Донбасі стало вдвічі менше вбитих внаслідок ворожих пострілів, втричі менше поранених та майже втричі менше обстрілів, у порівнянні з періодом з липня 2019 до липня 2020 років.

Так, з 27 липня 2019 року до 26 липня 2020 року збройні формування Російської Федерації 4257 разів здійснювали обстріли, 88 українських військовослужбовців загинуло, 494 - отримали поранення.

За даними штабу ООС, за час дії режиму припинення вогню з 27 липня 2020 року до 26 липня 2021 року зафіксовано 1995 обстрілів, загинуло 45 та 154 військовослужбовці отримали поранення.

Раніше повідомлялось, що на Донбасі через обстріли бойовиків постраждали семеро українських військових. 26 липня зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків.