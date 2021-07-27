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Розвідка попередила про підготовку бойовиками на Донбасі нових вогневих позицій
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27 липня 2021, 15:26 170

Розвідка попередила про підготовку бойовиками на Донбасі нових вогневих позицій

27 липня 2021, 15:26 170
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Фото з відкритих джерел
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Російські найманці на Донбасі облаштовують нові вогневі позиції

Як повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, бойовики встановлюють мінно-вибухові загородження на передових позиціях, пише RegioNews.

За інформацією силового відомства, російські окупаційні війська проводять інтенсивні заходи з відновлення й нарощування інженерно-фортифікаційного обладнання передових позицій та маскування їх елементів вздовж всієї лінії зіткнення.

Зазначено, що основні дії ворога спрямовані на облаштування додаткових вогневих позицій, відновлення наявних та встановлення нових мінно-вибухових загороджень, у тому числі з використанням протипіхотних мін і саморобних вибухових пристроїв.

Крім того, окупанти продовжують утримувати на передових позиціях значну кількість протитанкових ракетних комплексів з метою спричинення втрат особовому складу та руйнування фортифікаційного обладнання підрозділів Об’єднаних сил.

Нагадаємо, днями унаслідок обстрілу четверо військовослужбовців Об’єднаних сил отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування.

Донбас ООС Україна війна розвідка

 
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