Розвідка попередила про підготовку бойовиками на Донбасі нових вогневих позицій

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Як повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, бойовики встановлюють мінно-вибухові загородження на передових позиціях, пише RegioNews.

За інформацією силового відомства, російські окупаційні війська проводять інтенсивні заходи з відновлення й нарощування інженерно-фортифікаційного обладнання передових позицій та маскування їх елементів вздовж всієї лінії зіткнення.

Зазначено, що основні дії ворога спрямовані на облаштування додаткових вогневих позицій, відновлення наявних та встановлення нових мінно-вибухових загороджень, у тому числі з використанням протипіхотних мін і саморобних вибухових пристроїв.

Крім того, окупанти продовжують утримувати на передових позиціях значну кількість протитанкових ракетних комплексів з метою спричинення втрат особовому складу та руйнування фортифікаційного обладнання підрозділів Об’єднаних сил.

Нагадаємо, днями унаслідок обстрілу четверо військовослужбовців Об’єднаних сил отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування.