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27 липня 2021, 14:18 4

Україна прагне припинити обстріли на Донбасі, проте не бачить бажання Росії- спікер Зеленського

27 липня 2021, 14:18 4
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Фото з відкритих джерел
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Україна готова припинити обстріли на Донбасі, проте поки не бачить аналогічного бажання у Росії.

Про це пише Regionews з посиланням на Укрінформ

"Президент України неодноразово висловлював готовність зустрічатися заради цього і в нормандському форматі, і один на один з Путіним. Україна зі свого боку готова і прагне припинити обстріли раз і назавжди, але поки не бачить аналогічного бажання у Росії", - підкреслив прес-секретар Президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров.

Говорячи про режим припинення вогню, Никифоров зазначив, що він не ідеальний проте зберіг життя багатьом воїнам.

"Можна подивитися зведення за весну і початок літа минулого року, щоб зрозуміти, наскільки сильно впала інтенсивність обстрілів після введення перемир'я. Воно неідеальне і нас не влаштовує, але навіть таке воно дозволило зберегти життя і здоров'я багатьом українським військовим, а це найголовніше", - резюмував спікер Глави держави.

Нагадаємо, що за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі було зафіксовано 1995 обстрілів з боку незаконних збройних угрупувань бойовиків

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