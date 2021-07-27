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27 липня 2021, 17:32 685

Дві поранені військовослужбовиці евакуйовані до госпіталю Харкова

27 липня 2021, 17:32 685
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Фото з відкритих джерел
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До шпиталю в Харкові 27 липня доправили з Донеччини двох поранених військовослужбовиць, одна з них перебуває в тяжкому стані

Про це повідомив на брифінгу провідний хірург Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Сергій Шипілов, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Сьогодні відбулася аеромедична евакуація двох військовослужбовців-жінок, які отримали вогнепальні осколкові поранення вчора на Донеччині. Кваліфікована допомога була надана на етапі військового мобільного госпіталю. У нас проведено додаткове обстеження. Одна жінка у стабільно важкому стані, вона отримала торако-обдомінальне поранення (яке одночасно вражає грудну клітку та черевну порожнину - ред.) з ушкодженням діафрагми, тонкої, товстої кишки, з наявністю металевого осколка в ділянці хребта, - розповів хірург.

Він додав, що торако-обдомінальне поранення має ризики багатьох ускладнень, і наразі дії медиків спрямовані на те, щоб їх уникнути чи мінімізувати.

За словами Шипілова, у Харкові 51-річній пораненій вже провели одну етапну операцію, усунули залишки внутрішньої кровотечі, також нейрохірурги планують видалення осколка з хребта. Відомо, що військова перебуває на службі вже більше 5 років.

Друга жінка – в стані середньої важкості. Вона отримала непроникаюче вогнепальне поранення живота, а також поранення правої кінцівки. Вона отримує консервативне медикаментозне лікування, - повідомив лікар.

За його інформацією, жінці 47 років, у лавах ЗСУ вона півтора року. Обидві поранені родом з Сумщини, служать в одній бригаді за контрактом.

Від початку липня, уточнив Шипілов, до харківського шпиталю доправили з передової 10 поранених і 8 травмованих військовослужбовців, наразі на лікуванні перебувають 9 поранених, 3 травмованих і більше 20-и хворих із зони ООС.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 26 липня, зафіксовано 15 порушень режиму "тиші" з боку бойовиків, що призвело до поранень та бойових травмувань військовослужбовців ООС.

Також відомо, що за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі було зафіксовано 1995 обстрілів з боку незаконних збройних угрупувань бойовиків: в ТКГ порівняли кількість загиблих воїнів з попередніми роками.

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