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27 липня 2021, 16:31 10

Три десятки СБУшників проводять слідчі дії на київському сміттєзвалищі за статтею "екоцид"

27 липня 2021, 16:31 10
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Фото з відкритих джерел
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Служба безпеки України (СБУ) проводить слідчі дії на головному київському сміттєзвалищі, яке знаходиться в селі Підгірці. Через це компанія, яка обслуговує полігон, заявляє про загрозу збою в його роботі

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає RegioNews.

Повідомляється, що близько 30 співробітників СБУ прибули на полігон твердих побутових відходів (ТПВ) № 5 для проведення слідчих дій. У компанії "Київспецтранс", яка обслуговує сміттєзвалище, заявляють, що слідчі СБУ в діях посадових осіб вбачають ознаки кримінального злочину за статтею 441 КК України "Екоцид".

У той же час в компанії підкреслюють, що робота слідчих вплинула на роботу звалища, і є загроза збою в графіку вивезення побутових відходів з житлових будинків Києва і передмістя.

...Очевидно, що невивезення побутових відходів з-під житлових будинків на полігон в умовах відсутності альтернативних місць для видалення відходів, створить реальну, а не надуману санітарно-епідемічну загрозу для здоров’я громадян, - повідомляють у "Київспецтрансі".

ПрАТ "Київспецтранс" наголошує, що діє виключно в рамках українського законодавства. Компанія готова надали усю необхідну інформацію, яка це підтвердить у штатному режимі, а не створюючи побутові проблеми для міста.

Як повідомлялося, 29 червня під Тернополем виникла масштабна пожежа на сміттєвому полігоні.

Раніше, 5 червня у Хмельницькому сталася пожежа на сміттєзвалищі.

сміття Сміттєзвалище СБУ слідство Київспецтранс КМДА

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