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29 червня 2021, 16:03 155

Під Тернополем виникла масштабна пожежа на сміттєвому полігоні

29 червня 2021, 16:03 155
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Фото: ДСНС
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У селі Малашівці Тернопільської територіальної громади виникла пожежа на полігоні твердих побутових відходів

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Тернопільської області, передає RegioNews.

Відомо, що площа загоряння становить орієнтовно 100 м.кв, глибина залягання сміття в осередку пожежі – до 10 метрів.

На місці працюють два відділення пожежних, трактори та самоскид, вони засипають відсівом осередки загоряння.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Харкові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами.

пожежа рятувальники ДСНС Тернопільська область Сміттєзвалище

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