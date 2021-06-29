Під Тернополем виникла масштабна пожежа на сміттєвому полігоні

Фото: ДСНС

У селі Малашівці Тернопільської територіальної громади виникла пожежа на полігоні твердих побутових відходів

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Тернопільської області, передає RegioNews.

Відомо, що площа загоряння становить орієнтовно 100 м.кв, глибина залягання сміття в осередку пожежі – до 10 метрів.

На місці працюють два відділення пожежних, трактори та самоскид, вони засипають відсівом осередки загоряння.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Харкові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами.