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05 червня 2021, 14:50 169

У Хмельницькому сталася пожежа на сміттєзвалищі

05 червня 2021, 14:50 169
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Фото: ДСНС
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У Хмельницькому в ніч на 5 червня горіло сміттєзвалище ХКП "Спецкомунтранс".

Про це пише RegioNews, посилаючись на пресслужбу ДСНС у Хмельницькій області.

Зазначається, що рятувальникам повідомили про пожежу о 04:08. Охоплена вогнем площа становила близько 300 кв.м. Менш ніж за пів години пожежу вдалося локалізувати, а близько 05:00 - ліквідувати.

Зазначається, що до гасіння пожежі залучалось 13 рятувальників та п'ять одиниць пожежно-рятувальної техніки. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці.

Нагадаємо, на початку травня на Дніпропетровщині палало величезне сміттєзвалище - тоді вогонь охопив понад 500 квадратних метрів сміття.

Україна сміття пожежа Хмельницька область вогонь

 
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