У Хмельницькому сталася пожежа на сміттєзвалищі

Фото: ДСНС

У Хмельницькому в ніч на 5 червня горіло сміттєзвалище ХКП "Спецкомунтранс".

Про це пише RegioNews, посилаючись на пресслужбу ДСНС у Хмельницькій області.

Зазначається, що рятувальникам повідомили про пожежу о 04:08. Охоплена вогнем площа становила близько 300 кв.м. Менш ніж за пів години пожежу вдалося локалізувати, а близько 05:00 - ліквідувати.

Зазначається, що до гасіння пожежі залучалось 13 рятувальників та п'ять одиниць пожежно-рятувальної техніки. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці.

Нагадаємо, на початку травня на Дніпропетровщині палало величезне сміттєзвалище - тоді вогонь охопив понад 500 квадратних метрів сміття.