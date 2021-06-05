У Хмельницькому сталася пожежа на сміттєзвалищі
У Хмельницькому в ніч на 5 червня горіло сміттєзвалище ХКП "Спецкомунтранс".
Про це пише RegioNews, посилаючись на пресслужбу ДСНС у Хмельницькій області.
Зазначається, що рятувальникам повідомили про пожежу о 04:08. Охоплена вогнем площа становила близько 300 кв.м. Менш ніж за пів години пожежу вдалося локалізувати, а близько 05:00 - ліквідувати.
Зазначається, що до гасіння пожежі залучалось 13 рятувальників та п'ять одиниць пожежно-рятувальної техніки. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці.
Нагадаємо, на початку травня на Дніпропетровщині палало величезне сміттєзвалище - тоді вогонь охопив понад 500 квадратних метрів сміття.
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