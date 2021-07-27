Мер Києва і голова КМДА в одній особі, не відповідає ані перед Президентом, ані перед громадою, - експерт

Київдержміськадміністрація не є повноцінним органом місцевого самоврядування і в той же час вона не повністю підконтрольна і центральній владі, а в результаті мер Києва і голова КМДА в одній особі безконтрольний

Таку думку висловив політичний експерт Юрій Гаврилечко на круглому столі "Управління Києвом: як знайти баланс між господарською діяльністю КМДА та політикою", проведеному за ініціативою депутата Київради від "Слуги народу", голови міжфракційного об'єднання "Успішний Київ" голова постійної комісії Київради з питань промисловості, підприємництва та міського благоустрою Владислава Трубіцина.

"Мер - це фігура політична. Але крім політики потрібно ще чимось займатися... Київміськадміністрація не є органом місцевого самоврядування і перед громадою ні за що не відповідає. Гірше того, перед президентом КМДА теж не відповідає! І тут виходить цікава річ. Мер, який в собі поєднує дві посади – і політична фігура, і представник президента, де-факто займається самим собою, і безконтрольний", - зазначив Гаврилечко.

На думку експерта, сьогоднішня редакція закону про столицю не захищає київську громаду, наприклад, "від витрати мером грошей на піар, прославлення себе коханого. І громаді немає можливості пред'явити претензії ані до Київради, ані тим більше до КМДА. Вони що самі на себе скарги будуть розглядати?".

"Гірше того, поєднання одночасно і діяльності київської громади, і виконання функцій столиці призводить до того, що в одній особі постійно виникають конфлікти, що у держави є одні інтереси, а у громади – інші. І спроби всидіти на двох стільцях одночасно, і балансувати ці інтереси в одній голові, ніколи не призводять до позитивного вирішення проблеми. Тут не вийде консенсусу. Тут завжди буде конфронтація. Вона закладена на організаційному рівні. Без зміни організаційної структури влади в Києві нічого не змінитися", - вважає Гаврилечко.

На думку експерта, для початку повинні бути виписані повноваження мера Києва під його функціонал як представника влади громади, а голова КМДА повинен займатися функціями столиці як представник держави. Якщо виникають якісь розбіжності, то ці люди повинні домовитися в спільних інтересах.

У той же час як зазначив організатор круглого столу депутат Київради Владислав Трубіцин, "якщо прибрати політику у відносинах між КМДА і центром, то і Кабмін, і Президент багато можуть дати Києву в усіх відношеннях". На думку Трубіцина, саме політика заважає КМДА, як виконавчій владі, ефективно здійснювати господарську діяльність і на даний момент, господарське життя міста у КМДА далеко не на першому місці.

"На сьогоднішній день ми бачимо, що і виборна влада і виконавча в особі однієї людини - мера міста і голови КМДА, і це велика проблема для міста, тому що страждає система міського господарства. Всі займаються політикою, ніхто не займається господарським порядком денним", - прокоментував Трубіцин висловлювання експерта.