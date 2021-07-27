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27 июля 2021, 16:31 10

Три десятка СБУшников проводят следственные действия на Киевской свалке по статье "экоцид"

27 июля 2021, 16:31 10
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Фото из открытых источников
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Служба безопасности Украины (СБУ) проводит следственные действия на главной киевской свалке, которая находится в селе Подгорцы. Из-за этого компания, обслуживающая полигон, заявляет об угрозе сбоя в его работе

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает RegioNews.

Сообщается, что около 30 сотрудников СБУ прибыли на полигон твердых бытовых отходов (ТБО) № 5 для проведения следственных действий. В компании "Киевспецтранс", которая обслуживает свалку, заявляют, что следователи СБУ в действиях должностных лиц видят признаки уголовного преступления по статье 441 УК Украины "экоцид".

В то же время в компании подчеркивают, что работа следователей повлияла на работу свалки, и есть угроза сбоя в графике вывоза бытовых отходов из жилых домов Киева и пригорода.

...Очевидно, что невывоз бытовых отходов из-под жилых домов на полигон в условиях отсутствия альтернативных мест для удаления отходов, создаст реальную, а не надуманную санитарно-эпидемическую угрозу для здоровья граждан, - сообщают в "Киевспецтрансе".

ЧАО "Киевспецтранс" отмечает, что действует исключительно в рамках украинского законодательства. Компания готова предоставить всю необходимую информацию, которая это подтвердит в штатном режиме, а не создавая бытовые проблемы для города.

Как сообщалось, 29 июня под Тернополем возник масштабный пожар на мусорном полигоне.

Ранее, 5 июня в Хмельницком произошел пожар на свалке.

мусор Свалка СБУ следствие Киевспецтранс КГГА

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