У КМДА пояснили, чому стався прорив теплотраси під мостом Патона

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Теплотрасу під мостом Патона прорвало під час випробувань

Про це повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації, передає RegioNews.

Це сталося під час планових гідравлічних випробувань, що проводяться щороку в міжопалювальний період. Наразі розпочалися підготовчі роботи для ремонту тепломережі із залученням верхолазів, - йдеться в повідомленні.

Пошкодження магістральної теплотраси, що проходить під мостом імені Патона в Києві, виявили та локалізували в понеділок о 12:26.

Випробування мереж на гідравлічну міцність передбачені Правилами з підготовки теплових господарств до опалювального періоду від 10.12.2008 №620/378. З їхньою допомогою виявляють слабкі місця трубопроводів та проводять ремонтні роботи в міжопалювальний сезон. Минулого року завдяки гідравлічним випробуванням і ремонтним роботам тепломережа під мостом Патона пропрацювала без пошкоджень найхолоднішу зиму за останні кілька років, - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні на мосту Патона знову прорвало трубу.