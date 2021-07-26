08:56  26 липня
В Україні за добу зафіксували понад 200 нових хворих COVID-19
10:01  26 липня
За добу в Україні від COVID вакцинували майже 50 тисяч осіб
17:59  26 липня
Війна на Донбасі: окупанти 10 разів зірвали "тишу" й поранили сімох наших бійців
UA | RU
UA | RU
26 липня 2021, 17:39 37

У КМДА пояснили, чому стався прорив теплотраси під мостом Патона

26 липня 2021, 17:39 37
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Теплотрасу під мостом Патона прорвало під час випробувань

Про це повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації, передає RegioNews.

Це сталося під час планових гідравлічних випробувань, що проводяться щороку в міжопалювальний період. Наразі розпочалися підготовчі роботи для ремонту тепломережі із залученням верхолазів, - йдеться в повідомленні.

Пошкодження магістральної теплотраси, що проходить під мостом імені Патона в Києві, виявили та локалізували в понеділок о 12:26.

Випробування мереж на гідравлічну міцність передбачені Правилами з підготовки теплових господарств до опалювального періоду від 10.12.2008 №620/378. З їхньою допомогою виявляють слабкі місця трубопроводів та проводять ремонтні роботи в міжопалювальний сезон. Минулого року завдяки гідравлічним випробуванням і ремонтним роботам тепломережа під мостом Патона пропрацювала без пошкоджень найхолоднішу зиму за останні кілька років, - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні на мосту Патона знову прорвало трубу.

Київ міст КМДА аварія прорив

У КМДА анонсували електробуси на двох автобусних маршрутах у центрі Києва за два роки
26 липня 2021, 12:33
У столиці поблизу МЗС паслися кози
23 липня 2021, 15:37
У центрі Києва перекриють рух транспорту через святкування річниці Хрещення Київської Русі
23 липня 2021, 14:39
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Всі публікації »
Ігор Попов
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua