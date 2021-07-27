ДТП з українцями в Польщі: ще один українець помер
Ще один українець помер після ДТП, яка сталася минулої суботи поблизу міста Радомсько Лодзького воєводства у центрі Польщі
Про це повідомляє посольство України у Польщі, передає RegioNews.
На жаль, 2 громадян України загинули внаслідок ДТП. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Бажаємо швидкого одужання постраждалим, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що станом на 08.30 год 27.07.2021 у медичних закладах перебувають 3 громадян України. Додатково про їх стан не повідомляється.
Як повідомлялося, 24 липня сталася чергова ДТП у Польщі: семеро з десяти постраждалих – громадяни України.
Згодом стало відомо, що в цій ДТП в Польщі один наш співвітчизник загинув.
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