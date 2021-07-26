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26 липня 2021, 21:10 6

На Житомирській трасі сталась масштабна ДТП за участі чотирьох легковиків та бензовоза

26 липня 2021, 21:10 6
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Фото УНН
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Масштабна ДТП, в результаті якої двоє людей отримали поранення, сталася на Житомирській трасі за участю чотирьох автомобілів: Nissan, Chevrolet, Skoda, КІА, а також бензовозу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.

За даними очевидців, рухаючись у напрямку Житомира у другій смузі автомобіль Nissan хотів зробити маневр та повернути ліворуч. У цей час у другій смузі рухався бензовоз, який не помітивши маневру Nissan влетів у бокову частину автомобіля.

У результаті зіткнення Nissan відкинуло спочатку у відбійник, потім в автомобіль Chevrolet. Останній, у свою чергу, влетів ззаду в автомобіль Skoda, а Skoda у КІА.

Останні три авто, на момент автопригоди, стояли у заторі. Також, варто зазначити, що на момент ДТП у салоні автомобіля Nissan перебувало чотири людини: дві жінки та двоє дітей. Травми отримала тільки водійка Nissan. У неї в резульаті удару почалася кровотеча з голови, але небайдужі водії, які проїздили в цей час поруч, одразу надали їй першу допомогу. Діти та ще одна пасажирка отрималм легкий шок. Також незначні забої отримав і пасажир Chevrolet.

Решта учасників ДТП залишились неушкодженими.

Також, у результаті дорожньо-транспортної пригоди утворився багатокілометровий затор.

Як повідомлялося, сьогодні на Львівщині в ДТП постраждало троє дітей.

Також відсьогодні, 26 липня, у двох містах і областях запрацювали камери фіксації порушень ПДР. З 12:00 години 26 липня на автомобільних дорогах двох областей та двох великих міст почали працювати камери фіксації правопорушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі.

ДТП поліція авто Житомирська область аварія

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