На Одещині рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою

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В результаті зіткнення рейсового автобуса "Київ-Кишинів" і вантажного автомобіля на трасі "Київ-Одеса" загинула одна людина, ще шестеро - госпіталізовані

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

В результаті зіткнення рейсового автобуса сполученням "Київ-Кишинів" (перебувало 20 пасажирів) і вантажного автомобіля, загинула 1 людина і постраждало 6 осіб (з них 1 дитина 2008 р.н.)", – йдеться в повідомленні.

Люди з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані в лікарню.

Зазначається, що подія сталася о 3:45 ночі 27 липня поблизу с.Знам'янка Подільського району Одеської області.

За попередніми даними правоохоронців, водій автобуса, який їхав з Молдови, не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажним автомобілем (зерновозом МАN), який стояв на узбіччі.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині в ДТП постраждали троє дітей.