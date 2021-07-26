На Львівщині в ДТП постраждало троє дітей

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У Львівській області на трасі Київ-Чоп зіштовхнулися автомобілі Honda та Skoda. В результаті ДТП семеро людей, зокрема троє дітей, постраждали

Як передає RegioNews, про це повідомили у патрульній поліції області.

Встановлено, що зіткнення сталося сьогодні, 26 липня, близько 08:00, на автодорозі "Київ-Чоп" у селі Розвадів Стрийського району.

Водій автомобіля "Хонда Сівік", 63-річний мешканець Львова, виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення зі "Шкодою" під керуванням 54-річного мешканця Тернопільської області", - повідомили правоохоронці.

В аварії тілесні ушкодження отримав водій "Шкоди" та четверо його пасажирок, серед яких троє дітей віком 5, 8 і 10 років, а також 21-річна дівчина - усі мешканці Тернопільської області.

Окрім того, травмовані водій "Хонди" та його пасажирка, 40-річна львів’янка. Усіх потерпілих доставили в лікарню.

Поліцейські встановлюють усі обставини зіткнення, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше повідомлялось, що у Полтавській області сталась серйозна дорожньо-транспортна пригода з вантажівкою, внаслідок чого загинули чотири людини.