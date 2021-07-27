ДТП с украинцами в Польше: еще один украинец умер

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Еще один украинец умер после ДТП, которое произошло в минувшую субботу вблизи города Радомско Лодзького воеводства в центре Польши

Об этом сообщает посольство Украины в Польше, передает RegioNews.

К сожалению, 2 граждан Украины погибли в результате ДТП. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 08.30 ч 27.07.2021 в медицинских учреждениях находятся 3 граждан Украины. Дополнительно об их состоянии не сообщается.

Как сообщалось, 24 июля произошло очередное ДТП в Польше: семеро из десяти пострадавших - граждане Украины.

Впоследствии стало известно, что в этой ДТП в Польше один наш соотечественник погиб.