На Одещині зник поліцейський, який боргує колегам $300 тисяч, - ЗМІ
Кілька днів тому за загадкових обставин зник і перестав виходити на зв'язок заступник керівника управління патрульної поліції міста Ізмаїла Іван Митькин
Про це пише RegioNews з посиланням на "Думську".
Припускають, що зникнення може бути пов'язане з боргом чоловіка перед колегами, який становить до 300 тисяч доларів. Він нібито їх брав на закупівлю врожаю зернових.
"Впродовж декількох місяців знайомі вкладалися в авантюру патрульного, яка пророкувала великі прибутки. Набравши боргів, офіцер поліції почав ухилятися від кредиторів", - зазначає видання.
Також, як зазначають джерела видання, перед зникненням патрульний обікрав квартиру, яку знімав зі своїми колегами. Повернувшись зі зміни, поліцейські недорахувалися великої суми грошей і травматичного пістолета.
За попередньою версією, причиною такої дивної поведінки могла стати ігрова залежність патрульного.
Нагадаємо, раніше у поліції розповіли, як проходить масштабна зачистка Одещини від криміналітету.