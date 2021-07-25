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25 липня 2021, 17:34 3721

На Одещині зник поліцейський, який боргує колегам $300 тисяч, - ЗМІ

25 липня 2021, 17:34 3721
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Фото з відкритих джерел
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Кілька днів тому за загадкових обставин зник і перестав виходити на зв'язок заступник керівника управління патрульної поліції міста Ізмаїла Іван Митькин

Про це пише RegioNews з посиланням на "Думську".

Припускають, що зникнення може бути пов'язане з боргом чоловіка перед колегами, який становить до 300 тисяч доларів. Він нібито їх брав на закупівлю врожаю зернових.

"Впродовж декількох місяців знайомі вкладалися в авантюру патрульного, яка пророкувала великі прибутки. Набравши боргів, офіцер поліції почав ухилятися від кредиторів", - зазначає видання.

Також, як зазначають джерела видання, перед зникненням патрульний обікрав квартиру, яку знімав зі своїми колегами. Повернувшись зі зміни, поліцейські недорахувалися великої суми грошей і травматичного пістолета.

За попередньою версією, причиною такої дивної поведінки могла стати ігрова залежність патрульного.

Нагадаємо, раніше у поліції розповіли, як проходить масштабна зачистка Одещини від криміналітету.

Україна Одеса борги поліція Одеська область

 
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