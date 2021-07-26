На Рівненщині посадили за ґрати неповнолітнього за вбивство бабусі
На Рівненщині суд виніс вирок 17-річному жителю міста Дубно за жорстоке вбивство бабусі цвяходером
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Рівненської обласної прокуратури.
За даними слідства, наприкінці січня обвинувачений на ґрунті неприязних відносин з бабусею свого вітчима умисно наніс цвяходером, який приніс з собою, не менше трьох ударів в область голови потерпілої, спричинивши таким чином тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, від отримання якої 84-річна жінка померла у лікарні, не приходячи до свідомості.
Вироком Дубенського міськрайонного суду неповнолітнього засуджено до семи років позбавлення волі.
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