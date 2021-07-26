На Київщині судитимуть чотирьох поліцейських за викрадення людини

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Як передає RegioNews, про це повідомили у Київській міській прокуратурі.



Отримавши інформацію про те, що потерпілий виступає посередником у продажу автомобілів, під виглядом покупців поліцейські домовились з ним про зустріч та огляд автомобіля марки "Toyota Land Cruiser Prado 150" вартістю понад 1 млн грн.



Так, правоохоронці, не маючи жодних законних підстав, вдягнули на чоловіка кайданки та, протиправно утримуючи у своєму автомобілі, почали вимагати від нього 10 тис. доларів за нібито спробу продажу викраденого автомобіля.



Отримавши від потерпілого частину коштів у сумі 2 тис. євро правоохоронці відпустили його та спробували продати Land Cruiser потерпілого без його згоди. Однак їх викрили під час транспортування автомобіля до сховку.



Наразі Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно злочинної групи. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що на Київщині затримали озброєну банду, яка грабувала людей.