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26 июля 2021, 19:29 11

Пропавшего в Одессе полицейского нашли повешенным в парке – СМИ

26 июля 2021, 19:29 11
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Фото из открытых источников
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Заместителя начальника патрульной полиции Измаила Ивана Митькина нашли повешенным в дендропарке Победы в Одессе 26 июля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местный Telegram-канал 7 канал и Одесское районное управление полиции № 1.

Труп, который висел на дереве, нашли в одесском парке Победы. В полиции говорят, что все указывает на самоубийство, но добавляют, что окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Мужчину без видимых признаков насильственной смерти обнаружили сегодня повешенным на дереве в парке Победы. Предварительная квалификация произошедшего - самоубийство.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой - самоубийство. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, - сообщают в полиции.

7 канал утверждает, что рассматривается и версия убийства.

Наши источники в органаз подтвердили, что погибший – заместитель начальника патрульных Измаильского района Иван Митькин, который пропал 24 июля, - добавляют на 7 канале.

Как сообщалось, в Одесской области пропал полицейский, который задолжал коллегам $300 тысяч. Несколько дней назад при загадочных обстоятельствах исчез и перестал выходить на связь заместитель руководителя управления патрульной полиции города Измаила Иван Митькин.

полиция самоубийство убийство Одесса патрульная полиция

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