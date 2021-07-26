В ОП рассматривают возможность увольнения Кирилла Шевченко с должности главы Нацбанка - СМИ

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До конца года могут уволить главу НБУ, в частности, и из-за провала переговоров с МВФ

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Экономическая правда", ссылаясь на два источника в Офисе президента и собеседников в самом НБУ.

Причин для отставки Шевченко, по их словам, четыре.

Первая - провал переговоров с Международным валютным фондом. Шевченко, вместе с министром финансов Марченко и заместителем главы Офиса президента Свириденко входит в состав переговорной группы с МВФ со стороны Украины.

Несмотря на заявления главы НБУ о постоянном прогрессе в переговорах с МВФ, получить очередной транш Украине так и не удалось.

Вторая - желание главы Офиса Андрея Ермака сменить главу государственного Сбербанка Сергея Наумова и поставить на его место "более понятного" менеджера. По словам собеседников ЭП, речь может идти о бывшем главе Ощадбанка Андрее Пышном.

Третья причина для отставки Шевченко связана с лицензированием банков. А именно - его попытки согласовать продажу украинской "дочки" российского Сбербанка народному депутату Андрею Иванчуку и его бизнес-партнерам. По данным ЭП, официально документы о покупке банка в НБУ еще не поступали, однако глава Нацбанка якобы твердо намерен согласовать эту сделку.

Четвертый аргумент не в пользу Шевченко - "он не командный игрок". По крайней мере для команды власти. По словам собеседников в Офисе президента, недовольство вызвало, в частности, последнее решение НБУ постепенно свернуть программу долгосрочных кредитов рефинансирования, - говорится в сообщении.

Львиную часть этих кредитов, которых за год было выдано на сумму около 70 млрд грн, направили на финансирование программы Зеленского "Большое строительство" (через кредиты Укрэксимбанка) и покупку ОВГЗ (то есть, финансирование дефицита государственного бюджета). А недавно Нацбанк пошел еще дальше и повысил учетную ставку с 7,5% до 8% годовых, увеличив стоимость кредитов рефинансирования для банков.

Ранее об угрозе отставки Шевченко сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на свои источники в офисе президента.

Решение об отставке Шевченко могут принять уже осенью, после выхода парламента с каникул.

Как сообщалось, в НБУ рассчитывают на новый транш кредита МВФ до конца года.

Также в отставку подали все руководители одного из департаментов НБУ. Команда руководителей департамента лицензирования полным составом подала руководству Национального банка заявления об увольнении.