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24 липня 2021, 16:06 130

Міністр Ляшко назвав імена кандидатів на посади заступників голови НСЗУ

24 липня 2021, 16:06 130
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Фото з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко має намір запропонувати Кабміну призначити на посади заступників голови Національної служби здоров'я (НСЗУ) Анну Фенчак та Тетяну Бойко

Про це Віктор Ляшко написав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Міністр сподівається, що наступного тижня НЗСУ отримає перших офіційно призначених осіб на керівні посади за останні півтора року.

За результатами проведених співбесід запропоную уряду призначити на посади заступників голови Національної служби здоров'я України: Анну Фенчак, яка обіцяє захищати програму медичних гарантій від будь-яких штормів та мріє реалізувати в Україні універсальний доступ до медичних послуг для всіх, незалежно від статі, місця проживання, рівня статків та інших соціально-демографічних характеристик; Тетяну Бойко, яка буде налагоджувати комунікацію з регіонами, як з територіальними підрозділами НЗСУ, так і з головними лікарями та органами місцевого самоврядування, - написав міністр.

Ляшко також висловив сподівання, що "наступного тижня НЗСУ отримає перших офіційно призначених осіб на керівні посади за останні півтора року".

Правда, з випробувальним терміном, в які потраплять і ті обіцянки зі співбесіди на 100 днів роботи (ну добре, трохи більше ніж сто). Залишилося зробити ще один крок - обрати керівника НЗСУ. Чекаємо оголошення про початок конкурсу. А може, і не на один. Звернувся до уряду з проханням ввести до штату НСЗУ посаду ще одного заступника, який буде прицільно опікуватись питаннями цифрової трансформації та розвитку, - зазначив глава МОЗ.

Нагадаємо, конкурс на посади заступників глави НСЗУ Кабмін оголосив 16 червня.

Як повідомлялося, 14 липня призначено т.в.о. глави Нацслужби здоров'я на час проведення конкурсу. Уряд призначив тимчасовим виконувачем обов'язків глави НСЗУ Дмитра Самофалова.

Раніше, 6 липня виконувач обов'язків голови НСЗУ написав заяву на звільнення - Андрій Віленський подав у відставку.

Перед цим, 2 липня Ляшко не зміг обрати голову НСЗУ на співбесіді, оголосив новий конкурс на посаду.

НСЗУ Кандидат кадри заступник Віктор Ляшко МОЗ

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