У турфірмах Києва викрили схему фальсифікації результатів COVID-тестів

Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України викрили та заблокували схему виробництва фіктивних результатів ПЛР-тестів на COVID-19, яка була організована двома туристичними компаніями у Києві

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Зазначається, що співробітники цих фірм продавали клієнтам довідки про негативний тест, хоча ті не здавали жодних аналізів. Ціна однієї такої довідки становила від 1000 до 1200 гривень.

Зовні сертифікат виглядав як справжній: засвідчував відсутність інфікування COVID-19 англійською, був завірений мокрою печаткою та містив QR-код", - зазначили в пресцентрі.

У фігурантів справи вилучили підроблені довідки та мокру печатку столичного медзакладу, а також комп’ютер і флешнакопичувачі, що містять докази масового продажу підробок.

Наразі вирішується питання оголошення про підозру фігурантам схеми. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ділки з Черкащини заробляли на фейкових COVID-довідках до 100 тис грн в місяць.