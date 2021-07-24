Коронавирус в Украине: 745 новых подтвержденных случаев за сутки

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За сутки 23 июля 2021 года в Украине зафиксировано 745 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 51, медработников – 20)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (194), Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях, - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки госпитализировано - 395 человек; летальных исходов – 24; выздоровело – 394 человека.

За сутки протестировано: методом ПЦР - 39 142 человека, методом ИФА - 7 326 человек, экспресс-тестами - 13 235 человек.

За все время пандемии в Украине: заболевших – 2 248 164 лица; выздоровело – 2 184 036 человек; летальных случаев – 52 835; проведено ПЦР-тестов – 11 258 394.

Как сообщалось, в Минздраве раскрыли детали об анонсированном инновационном препарате от COVID-19.

Также в Киеве уже доступны тесты для обнаружения штамма "дельта". В Украине с 22 июля доступны клинические тесты, которые могут выявить "дельта" -штамм коронавируса.