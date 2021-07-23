Показники двох областей не відповідають "зеленій" зоні карантину
Станом на 23 липня в Івано-Франківській та Луганській області один з епідеміологічних показників не у межах норми
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані МОЗ.
Так, в Івано-Франківській області спостерігається "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. У даному регіоні він становить 75%, хоча ще днем раніше був у межах 12%.
Водночас у Луганській області рівень загальної кількості госпіталізованих з COVID-19 складає 54,1%.
Втім, щоб області потрапили до "червоної" зони карантину необхідно щоб червоному рівню відповідали щонайменше два показники.
Нагадаємо, раніше показникам "зеленої" зони не відповідали Одеська та Тернопільська області.
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