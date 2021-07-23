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23 липня 2021, 10:47 257

Показники двох областей не відповідають "зеленій" зоні карантину

23 липня 2021, 10:47 257
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Фото з відкритих джерел
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Станом на 23 липня в Івано-Франківській та Луганській області один з епідеміологічних показників не у межах норми

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

Так, в Івано-Франківській області спостерігається "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. У даному регіоні він становить 75%, хоча ще днем раніше був у межах 12%.

Водночас у Луганській області рівень загальної кількості госпіталізованих з COVID-19 складає 54,1%.

Втім, щоб області потрапили до "червоної" зони карантину необхідно щоб червоному рівню відповідали щонайменше два показники.

Нагадаємо, раніше показникам "зеленої" зони не відповідали Одеська та Тернопільська області.

коронавірус карантин МОЗ регіони область

 
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