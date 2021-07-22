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22 липня 2021, 16:53 12

Дітей, які отруїлися у таборі на Франківщині, виписали з лікарні

22 липня 2021, 16:53 12
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Фото з відкритих джерел
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З Яремчанської лікарні виписали дітей, які отруїлись у відпочинковому таборі в Татарові

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання "Галичина".

21 липня з Яремчанської міської клінічної лікарні виписали 12 осіб (11 дітей), які отруїлись у позаміському закладі оздоровлення та відпочинку дітей в с. Татарові.

У виданні додають, що спеціалісти Надвірнянського районного відділу ДУ "Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" продовжують епідрозслідування на об'єкті виникнення спалаху.

Як повідомлялося 17 липня, у таборі на Франківщині масове отруєння, семеро дітей потрапили до лікарні. До інфекційного відділення Яремчанської центральної районної лікарні потрапили семеро дітей віком до 16 років, які відпочивали в заміському закладі села Татарів Надвірнянського району.

Згодом стало відомо, що медики відкидають діагноз "харчова токсикоінфекція" в госпіталізованих дітей з табору на Прикарпатті.

отруєння Прикарпаття медики діти лікарня

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