У таборі на Франківщині масове отруєння, семеро дітей потрапили до лікарні
До інфекційного відділення Яремчанської центральної районної лікарні потрапили семеро дітей віком до 16 років, які відпочивали в заміському закладі села Татарів Надвірнянського району
Про це повідомляє Держпродспоживслужба Івано-Франківської області, передає Regionews.
Попередній діагноз потерпілих – гострий гастроентерит. Стан – легкого та середнього ступеня тяжкості. Діти відпочивали в позаміському закладі оздоровлення та відпочинку ТОВ "Делюкс-Кідс-Карпати”, що в с. Татарів Надвірнянського району, заїхали в табір 14.07.2021 р", - йдеться в повідомленні.
Держпродспоживслужба проводить розслідування даного факту, відібрано на мікробіологічне дослідження проби страв, питної води. Про результати перевірок обіцяють повідомити додатково.
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