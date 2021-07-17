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17 липня 2021, 17:33 416

У таборі на Франківщині масове отруєння, семеро дітей потрапили до лікарні

17 липня 2021, 17:33 416
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Фото: із відкритих джерел
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До інфекційного відділення Яремчанської центральної районної лікарні потрапили семеро дітей віком до 16 років, які відпочивали в заміському закладі села Татарів Надвірнянського району

Про це повідомляє Держпродспоживслужба Івано-Франківської області, передає Regionews.

Попередній діагноз потерпілих – гострий гастроентерит. Стан – легкого та середнього ступеня тяжкості. Діти відпочивали в позаміському закладі оздоровлення та відпочинку ТОВ "Делюкс-Кідс-Карпати”, що в с. Татарів Надвірнянського району, заїхали в табір 14.07.2021 р", - йдеться в повідомленні.

Держпродспоживслужба проводить розслідування даного факту, відібрано на мікробіологічне дослідження проби страв, питної води. Про результати перевірок обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині люди масово потруїлися в ресторані.

Івано-Франківськ отруєння діти Держпродпотребслужба розслідування

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