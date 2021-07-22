11:41  22 июля
На Херсонщине обнаружили агентурную сеть ФСБ России: среди информаторов - правоохранители и чиновники
13:26  22 июля
В Одессе обрушилась часть здания и разбила машины
18:06  22 июля
На Донбассе с начала суток зафиксировали три нарушения режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
22 июля 2021, 16:53 20

Детей, которые отравились в лагере на Франковщине, выписали из больницы

22 июля 2021, 16:53 20
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Из Яремчанской больницы выписали детей, которые отравились в лагере отдыха в Татарове

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "Галичина".

21 июля из яремчанской городской клинической больницы выписали 12 человек (11 детей), которые отравились в загородном заведении оздоровления и отдыха детей в с. Татарове.

В издании добавляют, что специалисты Надвирнянского районного отдела ГУ "Ивано-Франковский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины" продолжают эпидрасследование на объекте возникновения вспышки.

Как сообщалось 17 июля, в лагере на Франковщине массовое отравление, семеро детей попали в больницу. В инфекционное отделение Яремчанской центральной районной больницы попали семеро детей в возрасте до 16 лет, которые отдыхали в загородном заведении села Татаров Надвирнянского района.

Впоследствии стало известно, что медики отвергают диагноз "пищевая токсикоинфекция" у госпитализированных детей из лагеря на Прикарпатье.

отравление Прикарпатье медики дети больница

В Киеве выявили шесть случаев агрессивного COVID-штамма "Дельта"
22 июля 2021, 10:42
На Ивано-Франковщине в ДТП попал микроавтобус, госпитализированы шестеро детей
21 июля 2021, 17:04
Массовое отравление в Харькове: эпидрасследование завершено, причина - некачественные суши
21 июля 2021, 15:56
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Все публикации »
Игорь Попов
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua