Детей, которые отравились в лагере на Франковщине, выписали из больницы

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Из Яремчанской больницы выписали детей, которые отравились в лагере отдыха в Татарове

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "Галичина".

21 июля из яремчанской городской клинической больницы выписали 12 человек (11 детей), которые отравились в загородном заведении оздоровления и отдыха детей в с. Татарове.

В издании добавляют, что специалисты Надвирнянского районного отдела ГУ "Ивано-Франковский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины" продолжают эпидрасследование на объекте возникновения вспышки.

Как сообщалось 17 июля, в лагере на Франковщине массовое отравление, семеро детей попали в больницу. В инфекционное отделение Яремчанской центральной районной больницы попали семеро детей в возрасте до 16 лет, которые отдыхали в загородном заведении села Татаров Надвирнянского района.

Впоследствии стало известно, что медики отвергают диагноз "пищевая токсикоинфекция" у госпитализированных детей из лагеря на Прикарпатье.