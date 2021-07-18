Медики відкидають діагноз "харчова токсикоінфекція" в госпіталізованих дітей з табору на Прикарпатті

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Медики Яремчанської лікарні не підтверджують харчову токсикоінфекцію у вісьмох дітей, яких госпіталізували в медзаклад з харчовим отруєнням

Про це розповіла завідувачка інфекційного відділення медзакладу Надія Алексашенко, передає RegioNews з посиланням на Суспільне.Карпати.

За інформацією з лікарні, стан госпіталізованих покращився - у дітей, яких прийняли найшвидше, вже немає температури.

За словами Надії Алексашенко, 15 липня до медзакладу ушпиталили хлопчика з табору "Делюкс”. У нього були температура, нудота і блювання. Наступного дня з того ж відпочинкового закладу госпіталізували ще чотирьох дітей зі схожими симптомами. Згодом в лікарню привезли ще трьох.

Є діти з Києва, Ковеля, Тернополя, різні є. Ми не ставимо діагноз "харчова токсикоінфекція", оскільки це означає, що всі разом з'їли та отруїлися. Їм стало погано в різні дні. Як інфекціоніст зі стажем, можу запідозрити умовну патогенну інфекцію. В таборі працюює санстанція. Ми брали проби на ротавірус, він був негативний, — розповіла Надія Алексашенко.

Батьки госпіталізованих дітей підтверджують, що при однаковому харчуванні, симптоми отруєння є тільки в кількох вихованців.

Усі ліки для дітей закупив відпочинковий заклад. В ізоляторі табору перебуває ще шестеро дітей. Кореспондентів на територію закладу не впустили.

Як повідомлялося вчора, у таборі на Франківщині масове отруєння, семеро дітей потрапили до лікарні. До інфекційного відділення Яремчанської центральної районної лікарні потрапили семеро дітей віком до 16 років, які відпочивали в заміському закладі села Татарів Надвірнянського району.