Масове отруєння в Харкові: епідрозслідування завершено, причина - неякісні суші

Спалах кишкових інфекцій у Харкові в червні стався через неякісні суші, джерела інфекції не встановлені

Про це повідомляється на офіційному сайті Харківського обласного лабцентру, передає RegioNews.

Харківський обласний лабораторний центр завершив епідемрозслідування через спалах кишкових інфекцій серед відвідувачів і працівників ресторану "Якіторія".

Вважаємо, що основною причиною спалаху було вживання неякісного харчового продукту (суші), виготовленого в умовах незадовільного санітарного стану виробництва. Обставинами, які сприяли виникненню спалаху, було недотримання вимог санітарного законодавства під час приготування, зберігання та реалізації готових страв (суші), - йдеться в повідомленні.

Водночас епідеміологи не змогли встановити джерела інфекції.

Джерела інфекції не встановлено... Під час розслідування достовірно встановити загальну кількість і безпосередньо працюючих осіб у закладі та провести їх обстеження не виявилося можливим. Зазначене не виключає наявності серед них хворих або бактеріоносіїв сальмонельозної інфекції, тобто ймовірного джерела, - йдеться на сайті лабцентру.

Протиепідемічні заходи завершено.

За даними закладів охорони здоров'я, всі хворі завершили лікування і виписані в задовільному стані. У 45-ти хворих діагноз сальмонельоз підтверджено лабораторно виділенням сальмонели (S.enteritidis), ще у 45-ти хворим діагноз сальмонельоз встановлено клінічно, епідеміологічно. У 12-ти хворих виявлено інші збудники групи кишкових інфекцій.

Підтвердження ідентичності виділених культур сальмонел свідчить про єдине джерело інфекції та етіологічний фактор виникнення спалаху, - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, 17 червня у Харкові сталося масове отруєння, яке пов'язують з їжею з закладу громадського харчування. Згодом поліція за цим фактом порушила кримінальну справу.

25 червня Держпродспоживслужба встановила причину та джерело масового отруєння у Харкові, в результаті якого постраждали 90 людей. Це нібито був хворий працівник закладу харчування.