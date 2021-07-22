У Києві виявили шість випадків агресивного COVID-штаму "Дельта"
За допомогою первинного тестування в Олександрівській лікарні міста Києва виявили 6 випадків COVID-19 штаму "Дельта"
Як передає RegioNews, про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я міста Києва.
Зазначається, що люди, у яких виявлено агресивний штам вірусу, різного віку - від 21 до 73 років. Саме дослідження було проведено завдяки спеціально закупленим лікарнею саме для діагностування цього штаму реактивам. Наразі біоматеріал передано для підтвердження в Київський міський лабораторний центр МОЗ України.
За словами директора департаменту Валентини Гінзбург, про штам "Дельта" українські медики знають більше не з практики, а із досвіду іноземних колег, з якими постійно спілкуються столичні лікарі.
Дельта відрізняється високим рівнем контагіозності (заразливістю), коротшим інкубаційним періодом та агресивнішим протіканням", - повідомляють у департаменті.
Раніше повідомлялось, що в Україні ще у двох людей виявили штам коронавірусу "Дельта". Захворювання на новий штам коронавірусу "Дельта" підтвердили у двох мешканців Закарпаття.
Нагадаємо, раніше вчені спрогнозували COVID-ситуацію в Україні до кінця липня.