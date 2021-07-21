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21 липня 2021, 19:32 305

На Закарпатті підрахували збитки від паводку

21 липня 2021, 19:32 305
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Фото ДСНС
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Збитки від паводку у Рахівському районі Закарпатської області 10 липня становлять 160 млн гривень

Про це заявив голова Закарпатської облдержадміністрації Анатолій Полосков на брифінгу, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу ОДА.

10 липня на Рахівщині розпочалися інтенсивні дощі: загалом за годину випало більше півмісячної норми опадів, що зумовило різке підвищення рівня води у річках. У результаті - паводок зруйнував інфраструктуру, дорожнє полотно та затопив житлові будинки. Відразу було проведено оперативну нараду, сформовано штаб та залучено відповідні структури для ліквідації наслідків стихійного лиха. Загальна сума збитків склала майже 160 млн грн, – повідомив Полосков.

За його словами, під час паводку зруйновано одну трансформаторну підстанцію, 600 м електричної мережі, затоплено 192 дворогосподарства, з них 93 – житлові будинки, 2 дороги обласного та 10 – комунального значення. Також пошкоджено 70 джерел децентралізованого водопостачання, 7 мостів, 50 мостових переходів, 48 мостів на лісових дорогах, 2 пішохідні мости, 4 ділянки берегоукріплень протяжністю близько 4 км та одну підпірну стінку.

Як повідомлялося 11 липня, через сильні зливи на Закарпатті підтоплено сотні дворів та будинків. У Рахівському районі на Закарпатті підтоплено 185 дворогосподарств, 96 житлових будинків та 5 підвальних приміщень, 30 м автодороги Н 09 "Мукачево-Львів".

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