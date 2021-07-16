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16 липня 2021, 14:59 403

На Закарпатті блискавка влучила в базу відпочинку і стала причиною пожежі

16 липня 2021, 14:59 403
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Фото ДСНС
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У Закарпатській області сталась пожежа на базі відпочинку. Блискавка потрапила в один з будинків на території бази відпочинку

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Пожежа сталась в будівлі бази відпочинку, розташованої в с. Біла Церква Тячівського району.

Очевидень повідомив, що блискавка вдарила в антену на даху й вогонь став швидко поширюватися дерев’яною будівлею. Далі полум’я перекинулося й на прибудовану до бази відпочинку дерев’яну надвірну споруду.

О 00:30 вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу, о 03:45 - ліквідувати.

Правоохоронні органи встановлюють остаточну причину пожежі та суму завданих збитків, оскільки вогонь знищив перекриття, покрівлю та другий поверх готелю на площі 150 кв.м, а також покрівлю та перекриття господарського приміщення на площі 100 кв.м, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 14 липня на Черкащині вибух знищив житловий будинок, є жертва. У Смілі Черкаської області внаслідок вибуху був зруйнований приватний житловий будинок.

Раніше на Київщині двоє людей загинули на пожежі в п'ятиповерхівці. У Яготині Київської області внаслідок пожежі у п'ятиповерховому житловому будинку загинули дві особи, ще одну людину госпіталізовано.

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