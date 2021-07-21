На Закарпатье подсчитали убытки от паводка

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Об этом заявил председатель Закарпатской облгосадминистрации Анатолий Полосков на брифинге, передает RegioNews со ссылкой на пресслужбу ОДА.

10 июля на Раховщине начались интенсивные дожди: всего за час выпало более полумесячной нормы осадков, что обусловило резкое повышение уровня воды в реках. В результате - паводок разрушил инфраструктуру, дорожное полотно и затопил жилые дома. Сразу было проведено оперативное совещание, сформирован штаб и привлечены соответствующие структуры для ликвидации последствий стихийного бедствия. Общая сумма убытков составила почти 160 млн грн, – сообщил Полосков.

По его словам, во время паводка разрушено одно трансформаторную подстанцию, 600 м электрической сети, затоплено 192 домохозяйства, из них 93 – жилые дома, 2 дороги областного и 10 – коммунального значения. Также повреждено 70 источников децентрализованного водоснабжения, 7 мостов, 50 мостовых переходов, 48 мостов на лесных дорогах, 2 пешеходные мосты, 4 участка берегоукрепления протяженностью около 4 км и одну подпорную стенку.

Как сообщалось 11 июля, из-за сильных ливней на Закарпатье подтоплены сотни дворов и домов. В Раховском районе на Закарпатье подтоплены 185 домохозяйств, 96 жилых домов и 5 подвальных помещений, 30 м автодороги Н 09 "Мукачево-Львов".