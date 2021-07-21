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21 июля 2021, 19:32 311

На Закарпатье подсчитали убытки от паводка

21 июля 2021, 19:32 311
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Фото ГСЧС
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Ущерб от паводка в Раховском районе Закарпатской области 10 июля составляют 160 млн гривен

Об этом заявил председатель Закарпатской облгосадминистрации Анатолий Полосков на брифинге, передает RegioNews со ссылкой на пресслужбу ОДА.

10 июля на Раховщине начались интенсивные дожди: всего за час выпало более полумесячной нормы осадков, что обусловило резкое повышение уровня воды в реках. В результате - паводок разрушил инфраструктуру, дорожное полотно и затопил жилые дома. Сразу было проведено оперативное совещание, сформирован штаб и привлечены соответствующие структуры для ликвидации последствий стихийного бедствия. Общая сумма убытков составила почти 160 млн грн, – сообщил Полосков.

По его словам, во время паводка разрушено одно трансформаторную подстанцию, 600 м электрической сети, затоплено 192 домохозяйства, из них 93 – жилые дома, 2 дороги областного и 10 – коммунального значения. Также повреждено 70 источников децентрализованного водоснабжения, 7 мостов, 50 мостовых переходов, 48 мостов на лесных дорогах, 2 пешеходные мосты, 4 участка берегоукрепления протяженностью около 4 км и одну подпорную стенку.

Как сообщалось 11 июля, из-за сильных ливней на Закарпатье подтоплены сотни дворов и домов. В Раховском районе на Закарпатье подтоплены 185 домохозяйств, 96 жилых домов и 5 подвальных помещений, 30 м автодороги Н 09 "Мукачево-Львов".

убытки Закарпатье ОГА паводки ущерб Анатолий Полосков

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