В Україні через негоду без світла залишилися 60 населених пунктів
Станом на ранок 17 липня в Ураїні через ускладнення погодних умов без світла залишаються 60 населених пунктів у трьох областях
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Станом 7 ранку 17 липня знеструмлення відбулося у трьох областях. У Закарпатській області без світла 55 населених пунктів, у Луганській – 3, у Донецькій – 2”, - йдеться в повідомленні.
За даними рятувальників, через пориви вітру та сильні дощі спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що негода залишила жителів 169 населених пунктів без світла.
Під Миколаєвом розбився вертоліт Мі-2, пілот і пасажир загинулиВсі новини »
17 липня 2021, 10:43В Одесі на ходу загорівся електросамокат, який мусили розрізати, щоби загасити
16 липня 2021, 18:07На Закарпатті блискавка влучила в базу відпочинку і стала причиною пожежі
16 липня 2021, 14:59
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Аваков пішов: чим запам’ятався міністр-рекордсмен, і як його відставка змінить політичну конфігурацію у країні
Повернення генерала-втікача: чому в Запоріжжі раптово з'явився міліціонер, якому закидають розгін Майдану