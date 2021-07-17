10:20  17 липня
Коронавірус в Україні: зафіксовано майже 600 нових випадків хвороби
10:43  17 липня
Під Миколаєвом розбився вертоліт Мі-2, пілот і пасажир загинули
10:05  17 липня
В зоні ООС п'ять обстрілів із забороненої зброї, один військовий поранений
UA | RU
UA | RU
17 липня 2021, 11:23 568

В Україні через негоду без світла залишилися 60 населених пунктів

17 липня 2021, 11:23 568
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Станом на ранок 17 липня в Ураїні через ускладнення погодних умов без світла залишаються 60 населених пунктів у трьох областях

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Станом 7 ранку 17 липня знеструмлення відбулося у трьох областях. У Закарпатській області без світла 55 населених пунктів, у Луганській – 3, у Донецькій – 2”, - йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, через пориви вітру та сильні дощі спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що негода залишила жителів 169 населених пунктів без світла.

негода Закарпаття електрика рятувальники ДСНС

Під Миколаєвом розбився вертоліт Мі-2, пілот і пасажир загинули
17 липня 2021, 10:43
В Одесі на ходу загорівся електросамокат, який мусили розрізати, щоби загасити
16 липня 2021, 18:07
На Закарпатті блискавка влучила в базу відпочинку і стала причиною пожежі
16 липня 2021, 14:59
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Аваков пішов: чим запам’ятався міністр-рекордсмен, і як його відставка змінить політичну конфігурацію у країні
Повернення генерала-втікача: чому в Запоріжжі раптово з'явився міліціонер, якому закидають розгін Майдану
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram