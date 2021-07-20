Танкер Delfi залишається власністю Держави Україна – апеляція

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Апеляційний господарський суд розглянув 20 липня апеляційну скаргу на рішення Господарського суду Одеської області про визнання танкера Delfi власністю Держави Україна і ухвалив рішення - закрити провадження, ініційоване компанією Mister Drake PC, що вважає передачу судна Кабміну України незаконним

Про це повідомила представниця Південно-західного апеляційного господарського суду Юлія Юзефович, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Колегія суддів під головуванням Марини Мишкіної розглянула апеляційну скаргу адвоката Івана Білоуса, що просив скасувати рішення суду першої інстанції про визнання права власності на танкер-бункерувальник Delfi Держави України і повернути судно компанії Mister Drake PC. Однак під час слухання справи представник Кабміну України Владислав Божко звернувся до суду з клопотання про закриття апеляційного провадження, оскільки в поданому документі фігурує юридична особа з іншою назвою, - зазначили в суді.

Суд встановив, що адвокат, згідно з наданим документом, не має повноважень представляти інтереси колишнього судновласника - компанії Mister Drake PC і ухвалив рішення про закриття апеляційного провадження.

Адвокат Білоус заявив, що звернеться до суду з новою апеляцією на рішення Господарського суду Одеської області про визнання незаконною передачу танкера Delfi у власність Держави Україна. А помилка в наданому суду ордері "є технічною", оскільки скаргу було підготовлено в дуже стислі строки.

Довідка: у ніч на 22 листопада 2019р. судно Delfi через сильний вітер зірвало з якоря і понесло у напрямку одеського пляжу "Дельфін". Члени екіпажу відмовлялися покидати судно, але в результаті їх евакуювали, а судно сіло на мілину і майже перевернулося.

Як повідомлялося, у березня 2021-го із власника танкера Delfi стягнули 2,7 мільйона компенсації за ліквідацію аварії. Спроби відбуксирувати судно після аварії тривали більше ніж пів року.

13 травня суд Одеси погодився передати танкер Delfi Україні. Суд задовольнив позов Кабінету міністрів до компанії Mister Drake PC.

У липні суд в Одесі порушив ще одну справу щодо аварії танкера Delfi. Господарський суд Одеської області відкрив ще одну справу про відшкодування збитків на 7,5 млн грн відносно компанії Mister Drake PC, яка володіла бункерувальником Delfi.