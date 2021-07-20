Танкер Delfi залишається власністю Держави Україна – апеляція
Апеляційний господарський суд розглянув 20 липня апеляційну скаргу на рішення Господарського суду Одеської області про визнання танкера Delfi власністю Держави Україна і ухвалив рішення - закрити провадження, ініційоване компанією Mister Drake PC, що вважає передачу судна Кабміну України незаконним
Про це повідомила представниця Південно-західного апеляційного господарського суду Юлія Юзефович, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.
Колегія суддів під головуванням Марини Мишкіної розглянула апеляційну скаргу адвоката Івана Білоуса, що просив скасувати рішення суду першої інстанції про визнання права власності на танкер-бункерувальник Delfi Держави України і повернути судно компанії Mister Drake PC. Однак під час слухання справи представник Кабміну України Владислав Божко звернувся до суду з клопотання про закриття апеляційного провадження, оскільки в поданому документі фігурує юридична особа з іншою назвою, - зазначили в суді.
Суд встановив, що адвокат, згідно з наданим документом, не має повноважень представляти інтереси колишнього судновласника - компанії Mister Drake PC і ухвалив рішення про закриття апеляційного провадження.
Адвокат Білоус заявив, що звернеться до суду з новою апеляцією на рішення Господарського суду Одеської області про визнання незаконною передачу танкера Delfi у власність Держави Україна. А помилка в наданому суду ордері "є технічною", оскільки скаргу було підготовлено в дуже стислі строки.
Довідка: у ніч на 22 листопада 2019р. судно Delfi через сильний вітер зірвало з якоря і понесло у напрямку одеського пляжу "Дельфін". Члени екіпажу відмовлялися покидати судно, але в результаті їх евакуювали, а судно сіло на мілину і майже перевернулося.
Як повідомлялося, у березня 2021-го із власника танкера Delfi стягнули 2,7 мільйона компенсації за ліквідацію аварії. Спроби відбуксирувати судно після аварії тривали більше ніж пів року.